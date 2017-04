USA

Trump a lőfegyverlobbi barátjának mondja magát

Az elnök az amerikai fegyverlobbi fő erejének számító Nemzeti Lőfegyver Szövetség (NRA) atlanti konvencióján mondott beszédet pénteken délután. 34 év után ő az első hivatalban lévő elnök, aki részt vett az NRA évente megtartott országos konvencióján. Legutóbb 1983-ban Ronald Reagan tisztelte meg a rendezvényt, és beszédet is mondott a korlátlan fegyverviselés joga mellett kiálló, nagyhatalmú szervezet tanácskozásán.



Trump, aki mindig is híve volt a szabad fegyverviselésnek és támogatója az NRA-nek, beszédében leszögezte: "támogattatok engem és támogatni foglak titeket". Majd leszögezte, hogy az amerikai alkotmány második cikkelyében garantált fegyverviselési jog elleni, nyolc éven keresztül tartó támadásoknak vége. "A szövetségi hivatalok többé nem zaklatják a törvénytisztelő fegyvertulajdonosokat. A kormányzat többé nem próbálja meg aláásni az amerikaiaknak kijáró jogaitokat és szabadságotokat" - fogalmazott.



Beszédében az elnök megismételte a tavalyi választási kampányban tett ígéretét a fegyvertulajdonosok jogainak további kiszélesítésére és az elődje, Barack Obama idején bevezetett korlátozások feloldására. Februárban egyébként már tett is lépéseket: aláírta azt a rendeletet, amely ismét lehetővé tette, hogy a bizonyos mentális betegségekkel küszködők is vásárolhassanak fegyvereket.



Atlantában Donald Trump - az első kommentárok tanúsága szerint - sokakat meglepett azzal, hogy utalt a következő, 2020-ban esedékes elnökválasztásra. Kifejtette, hogy várható ellenfele a demokrata párti szenátor, Elizabeth Warren lesz, aki nem viseltetik baráti érzelmekkel az NRA iránt, és valószínűsíthetően korlátozná a fegyverviselési jogokat. Ezzel Trump lényegében megerősítette azt is, hogy 2020-ben ismét indulni akar az elnökválasztáson. Elizabeth Warrent egyébként, akárcsak a tavalyi elnökválasztási kampány idején, ezúttal is Pocahontasnak nevezte. "Minden bizonnyal Pocahontas lesz a demokraták elnökjelöltje" - mondta utalva a massachusettsi szenátor indián gyökereire.



Pocahontas az 1600-as évek legendás indián nőalakja volt.