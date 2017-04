Terror

Terrorellenes rajtaütés Londonban, egy gyanúsítottat lövés ért

Terrorellenes rajtaütést hajtott végre csütörtök éjjel London északnyugati városrészében a Scotland Yard egy fegyveres egysége. A művelet során egy fiatal nőt lövés ért. 2017.04.28 07:21 MTI

Fotó: AFP

A rendőrségi beszámoló szerint a Willesden nevű negyed egyik lakóházában lezajlott akcióban három embert - egy 16 éves fiút, egy 20 éves nőt és egy 20 éves férfit - őrizetbe vettek.

A lövéstől megsérült nőt, aki szintén a húszas éveiben jár, kórházba szállították, ahol rendőrségi őrizet mellett kezelik. A Scotland Yard beszámolója nem tér ki arra, hogy milyen körülmények között történt a fegyverhasználat.

A rendőrség nem sokkal később a délkelet-angliai Kent megyében is őrizetbe vett egy 43 éves nőt.

A rajtaütések után több helyszínen házkutatások kezdődtek.

A Scotland Yard közlése szerint az akció előtt a londoni lakóházat és az őrizetbe vett embereket a rendőrség terrorelhárító egységei megfigyelés alatt tartották.

A hatósági tájékoztatás szerint a csütörtök esti összehangolt művelet nincs összefüggésben azzal a néhány órával korábbi akcióval, amelyben a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának egyik fegyveres osztaga a londoni parlament közelében őrizetbe vett egy 27 éves férfit.

Ez az őrizetbe vétel is előzetes megfigyelési és adatgyűjtési művelet végkifejlete volt. Ebben az incidensben sérülés nem történt, és a Scotland Yard hangsúlyozta, hogy nem fenyeget közvetlen terrorveszély.

A parlamentnél elfogott férfit fegyverként is használható eszköz birtoklásának, valamint terrorcselekmény előkészületének vagy terrorcselekményre uszító tevékenységnek a gyanújával vették őrizetbe.

Ez utóbbi meghatározás a 2000-ben kelt terrorellenes törvény ilyen esetekre vonatkozó cikkelye.

A rendőrség szerint az őrizetbe vett fiatal férfinál késeket találtak.

A pénteki brit sajtó értesülései szerint a londoni muszlim közösség hívta fel a rendőrség figyelmét a brit állampolgárságú, de külföldön született férfi gyanús viselkedésére, és ekkor kezdődött megfigyelése, amely csütörtöki elfogásához vezetett.

A helyszín közelében március 22-én egy magányos merénylő, Khalid Masood gépjárművével nagy sebességgel a gyalogosok közé hajtott a Westminster híd járdáján, majd a parlamentnél késsel megölt egy rendőrt.

A támadásnak a rendőrrel együtt öt halálos áldozata volt. A merénylőt a helyszínen agyonlőtték.