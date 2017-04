Terrorizmus

Szíriai menedékkérőnek álcázva akart merényleteket elkövetni a Bundeswehr főhadnagya

Terrorgyanú miatt őrizetbe vettek Németországban egy katonát, aki a hatóságok szerint szíriai menedékkérőnek álcázta magát, és idegenellenes nézeteitől vezérelve merényletre készült. 2017.04.27 13:02 MTI

Fotó: AFP

Terrorgyanú miatt őrizetbe vettek Németországban egy katonát, aki a hatóságok szerint szíriai menedékkérőnek álcázta magát, és idegenellenes nézeteitől vezérelve merényletre készült - jelentette csütörtökön a Hessen tartományi közszolgálati médiatársaság.

A Hessischer Rundfunk (HR) beszámolója szerint az állam elleni súlyos, erőszakos bűncselekmény előkészítésével gyanúsított katona január végén elrejtett egy lőfegyvert a bécsi nemzetközi repülőtéren egy mosdóban, és amikor február elején megpróbálta magához venni, az osztrák hatóságok őrizetbe vették.

Engedély nélküli fegyverviselés miatt indítottak eljárást ellene, és rövidesen szabadlábra helyezték. Azonban a hesseni Offenbachból származó 28 éves férfitől vett ujjnyomatok ellenőrzése kimutatta, hogy 2015 decemberében menedékkérőként jelentkezett az Offenbach térségében fekvő Giessen menekültbefogadó állomásán, majd egy bajorországi állomáson szír álnéven menedékkérelmet nyújtott be.

A HR szerint azt állította, hogy gyümölcsárus volt Damaszkuszban. Felvette a menedékkérőknek járó állami támogatást is, és nem tűnt fel senkinek, hogy valójában a Bundeswehr - a német hadsereg - főhadnagya, akinek szolgálati helye a franciaországi Illkirch.

A frankfurti ügyészség szerint a nyomozás első megállapításai arra utalnak, hogy a katona idegenellenes nézeteket vall, és merényletet akart elkövetni a bécsi repülőtéren elrejtett fegyverrel. Őrizetbe vették egy feltételezett társát is, egy 24 éves offenbachi diákot.

Az üggyel kapcsolatban Németországban, Ausztriában és Franciaországban házkutatást tartottak 16 helyszínen, és lefoglaltak számos bizonyítékot, köztük - rendőrségi tájékoztatás szerint - "a katonai fegyverek ellenőrzéséről és a robbanószerek használatáról rendelkező jogszabályok hatálya alá tartozó tárgyakat".