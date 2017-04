Illegális bevándorlás

Ideiglenes lakásokat építenek a migránsoknak Szabadkán

Ideiglenes lakásokat építenek a migránsoknak a szerb-magyar határhoz közeli Szabadkán, ám a tervet a helyiek ellenzik - számolt be róla a helyi sajtó csütörtökön.



A Magyar Szó című újvidéki napilap, valamint a szabadkai Pannon RTV beszámolója szerint a szabadkaiak többsége elítéli és ellenzi az elképzelést, amely szerint a városban lakások épülnének a közel-keleti, afrikai és ázsiai migránsok számára. Sokan a közösségi oldalakon árasztották el negatív kommentárokkal a témáról szóló híreket.



A tervek szerint nyáron kezdenék el építeni a hat, egyenként negyven négyzetméteres lakást, illetve kis házat nem messze a város központjától. Később ezekben a lakásokban is időseket szállásolnának el, az objektumok ugyanis a gerontológiai központ területén találhatóak. A 30 millió dináros (76 millió forint) projektet Norvégia támogatja.



A bevándorlócsaládok ideiglenesen, legfeljebb egy évig használhatnák az objektumokat azzal a feltétellel, ha hivatalosan is benyújtják menedékjogi kérelmüket.



Szerbiában jelenleg mintegy hétezer migráns tartózkodik, közülük senki nem adott be menedékjogi kérelmet - közölte a szociálisügyi államtitkár.



A nyugat-balkáni országban öt állandó és tizennégy ideiglenes befogadóközpont van. A tervek szerint azonban hamarosan bezárják a horvát határhoz közeli Sidben található központot, ellenben a román határhoz közeli Nagykikindán új központot nyitottak, ahol 250 migránst tudnak elszállásolni. Az intézkedéseket az indokolta, hogy míg a Bánságba egyre több bevándorló érkezett, a horvát határnál pedig ott egy betörést követően a helyiek is a migránsok eltávolítását, illetve a befogadóközpont bezárását követelték. Az ott tartózkodókat más központokba szállították.