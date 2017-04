Külföldi egyetemek

Brüsszel kötelezettségszegési eljárást indít a CEU-ügy miatt

hirdetés

Fotó: MTI

Az Európai Bizottság figyelmeztető levelet küld a magyar kormánynak, mert a felsőoktatási törvény módosítása indokolatlanul szigorú feltételekhez köti a külföldi egyetemek működését hazánkban - írja az Index.

Ez az első szakasza az eljárásnak, amit az EU ellenőrző szerve indít az uniós kötelezettségek megszegése miatt.

Az európai uniós alapelv, hogy a szolgáltatások szabad mozgása csak nagyon indokolt esetben korlátozható a magánpiaci oktatási intézményekre is vonatkozik. Az Európai Bizottság szerint a törvény túlságosan korlátoz, amikor megszabja, hogy hívhatnak egy egyetemet, vagy csak akkor végezhet oktatási tevékenységet külföldön, ha az anyaországban is.

A magyar kormánynak két hónapon belül válaszolnia kell az Európai Bizottságnak, ezután döntik el, van-e szükség a törvény változtatására. Ha van rá szükség, akkor a kormány kap egy újabb felszólítást a módosítás elvégzése miatt, ezután lesz két hónapja a helyzet rendezésére. Ha ez nem történik meg, akkor az ügy az Európai Unió Bíróságára kerül.

A felsőoktatási törvény módosítása szerint a Közép-Európai Egyetem csak akkor adhat ki amerikai diplomát, ha az USA-ban is rendelkezik egyetemi kampusszal és a két kormány között nemzetközi egyezmény jön létre az egyetem működéséről.

A CEU rektora hétfőn felszólalt a Brüsszeli Szabadegyetemen tartott konferencián is, amelyet "Oktatási szabadság és demokrácia - a felsőoktatás válsága Magyarországon" címmel tartottak, kedden pedig meghallgatást tartottak az Európai Parlamentben a CEU jövőjéről, ezen is részt vett Ignatieff.