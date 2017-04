Illegális bevándorlás

A Soros-alapítvány cáfolja hogy embercsempészekkel együttműködő szervezeteket támogatna

A Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítványok nem támogatnak olyan civil szervezeteket, melyek kedveznének az embercsempészeknek - mondta Jordi Vaquer, az alapítványok európai regionális igazgatója szerdán a La Stampa című olasz napilapnak.

Vaquer, aki az Európai Nyílt Társadalom Kezdeményezés igazgatója is egyeben, kijelentette: az alapítványok nem finanszírozzák a Szicíliai-szorosban tevékenykedő civil szervezeteket; sem az Orvosok határok nélkül (MSF) olaszországi szervezetét, sem a máltai székhelyű Migration Offshore Aid Stationt (MOAS) nem támogatják. Hangsúlyozta: nem finanszíroznak bajba jutott migránsokat felkutató és kimentő tengeri akciókat.

"A már Európában lévő migránsokkal foglalkozunk, integrációjukkal, az emberi jogok tiszteletben tartásával, befogadásukkal" - jelentette ki, aláhúzva, hogy az alapítványok inkább Kelet-Európában vannak jelen, mint Olaszországban. Az alapítványok projektjeire fordított összeget világszinten évi 800 millió dollárban határozta meg.

A Frontex európai határ- és partvédelmi ügynökség, valamint a szicíliai Catania ügyészsége is úgy nyilatkozott, hogy a Földközi-tengeri mentésben közreműködő civil szervezetek egy része líbiai területi vizeken veszi fedélzetre az embereket, s ezzel az embercsempészeknek kedveznek. Carmelo Zuccaro olasz ügyész korábban a La Stampának bizonyítékokról beszélt az embercsempészek és egyes civil szervezetek közötti közvetlen kapcsolattartásról, és a szervezetek támogatói között Soros Györgyöt is megnevezte.

Jordi Vaquer "őrültségnek" nevezte a vádat, miszerint arra bátorítanák az embereket, hogy Európába induljanak. Megjegyezte: aki ismeri az országokat, ahonnan az emberek menekülnek, tudja, hogy nincsen szükségük bátorításra. "A menekültek, akiknek Görögországban segítünk, nem rögtönöznek, terveik vannak és tudják, hova akarnak menni, mozgásuk nem a civil szervezetektől függ.(...) Minket pedig beleillesztenek egy összeesküvés-elméletbe azok, akik állandóan globális destabilizáló hálózatot keresnek" - magyarázta az igazgató.