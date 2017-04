Ukrán válság

Újra fellángoltak a harcok a Donyec-medencében

Nehéztüzérségi fegyverek bevetésével ismét felélénkültek a harcok a Donyec-medencében, az elmúlt napban három katona vesztette életét és négy sebesült meg - hozta nyilvánosságra szerdán a kijevi hadműveleti parancsnokság sajtószolgálata.



A Facebookon közzétett jelentés szerint egy nap alatt 65-ször lőtték az ukrán katonák állásait az "orosz és terrorista" csapatok. A harcok kiterjedtek a frontvonal teljes hosszára, és valamennyi szakaszon vetettek be a szakadárok a minszki megállapodásokban tiltott, 100 milliméteresnél nagyobb kaliberű tüzérségi fegyvereket.



Donyeck térségében Piszkinél, valamint Opitne és Luhanszke települések közelében lőtték a katonai állásokat 120, illetve 82 milliméter kaliberű aknavetőkkel, továbbá különböző rendszerű, köztük páncéltörő gránátvetőkkel, páncélozott harcjárművek fegyvereiből és nagy kaliberű golyószórókkal.



A frontvonal déli szakaszán, az Azovi-tenger térségében Novotrojicke településnél nyitottak tüzet a szakadárok a minszki egyezményekben tiltott, 120 milliméteres aknavetőkkel, Északon, Luhanszk közelében Novoolekszandrivka településnél pedig 122 milliméter kaliberű tüzérségi fegyvereket vetettek be.



Közben a DAN szakadár donyecki hírügynökség a megyeszékhelyről azt jelentette, hogy szerdán három civil is megsebesült meg az ukrán fegyveres erők tüzérségi támadásaiban az önkényesen kikiáltott "népköztársaság" területén, továbbá egy civil életét vesztette, amikor aknára lépett a szakadár ellenőrzésű Horlivka városában. A donyecki szakadárok parancsnokságának délelőtti közleménye szerint az ukrán fegyveres erők az elmúlt 24 órában 54-szer lőtték a Donyecki Népköztársaság területét.



A másik szakadár terület, a Luhanszki Népköztársaság hivatalos hírportálján azt közölte, hogy elmúlt napban öt alkalommal sértették meg a tűzszünetet az ukrán fegyveres erők.



Mindkét szakadár "népköztársaság" úgyszintén azzal vádolta az ukrán hadsereget, hogy a minszki megállapodásokban tiltott nehéztüzérségi fegyvereket is bevetettek.