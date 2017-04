Diplomácia

Washington szankciókat hozott egy szír kutatóközpont 271 munkatársa ellen

Washington pénzügyi szankciókat foganatosított egy nem hagyományos fegyverek fejlesztésén dolgozó szíriai kutatóközpont 271 munkatársa ellen - jelentette be az amerikai pénzügyminiszter hétfőn.



Steve Mnuchin a Fehér Ház szóvivőjének szokásos napi sajtóértekezletén ismertette a döntést.



Közölte: a szankciókról szóló döntés válasz az április elején elkövetett idlíbi gáztámadásra. Az intézkedés értelmében az minisztérium szankciókkal foglalkozó részlege) befagyasztja a szankciókban érintett kutatóközpont 271 munkatársának esetleges amerikai javait és értékeit, valamint megtiltja nekik az amerikai pénzügyi rendszer szolgáltatásainak igénybe vételét. A Kutatások és Tudományos Tanulmányok Szíriai Központja (SSRC) nevű, szíriai állami kutatóközpont munkatársairól van szó, akik - az amerikai álláspont szerint - felelősek "a nem hagyományos fegyverek kifejlesztéséért, előállításáért és elterjesztéséért".



"A szóban forgó 271 alkalmazott nagy tapasztalatokkal rendelkező vegyészeti szakértő, akik legalább 2012 óta dolgoztak vagy most is dolgoznak a vegyifegyver-programon" - állt a pénzügyminisztérium állásfoglalásában, amelyet Mnuchin felolvasott a sajtótájékoztatón.



A miniszter hozzátette: az új szankciók foganatosításával Washington "erőteljes üzenetet küld arról, hogy az Aszad-rendszer egészét felelősnek tartja az emberi jogok szembetűnő megsértéséért" és az amerikai kormányzat célja, hogy "megakadályozza az ilyen típusú barbár vegyi fegyverek elterjedését".



Mnuchin leszögezte: az Egyesült Államok nem fogja tűrni, hogy Bassár el-Aszad kormányzata vegyi fegyvereket vessen be.