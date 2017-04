Ukrán válság

A meghirdetett tűzszünet ellenére folytatódnak a harcok Kelet-Ukrajnában

A hónap elején életbe léptetett tűzszünet ellenére tovább folytatódnak a harcok a Donyec-medencében, egy katona halt meg és három sebesült meg az elmúlt napban. 2017.04.23 13:01 MTI

A kijevi hadműveleti parancsnokság közleménye szerint a katona akkor vesztette életét, amikor a Moszkva által támogatott szakadárok a minszki egyezményben tiltott, 120 milliméter kaliberű aknavetőkkel, valamint nagy kaliberű golyószórókkal és kézi lőfegyverekkel heves támadást intéztek a Donyeck melletti Avgyijivka településnél lévő védelmi állásukra.



A parancsnokság szokásos reggeli jelentése alapján az elmúlt napban a szakadárok összesen 46-szor nyitottak tüzet. A legsúlyosabb Donyeck környékén volt a helyzet, de a támadások kiterjedtek a frontvonal egész hosszára.



A szakadárok tüzérsége ismét napok óta lövi Avgyijivkát, ahol emiatt ismét megszakadt az áramellátás. A hét közepén két katona vesztette életét az Avgyijivka elleni tűztámadásokban.



A Donyecktől mintegy 30 kilométerre északra, a frontvonal ukrán ellenőrzésű oldalán fekvő, a fegyveres konfliktus kirobbanása előtt több mint 35 ezer lakosú Avgyijivkát rendszeresen támadják a szakadár erők, gyakran nehéztüzérséget is bevetve. Az év eleje óta gyakorlatilag folyamatosan lövik a szakadárok a települést, ahol számos lakóházat is leromboltak a becsapódó lövedékek, továbbá katonák mellett több civil áldozatokat is szedtek a támadások. Január végén szükségállapotot hirdettek Avgyijivkában, és megkezdték a lakosság evakuálását.



Közben a donyecki szakadárok is a tűzszünet megsértésével vádolják az ukrán fegyveres erőket. Vasárnap a szakadár DAN donyecki hírügynökség azt jelentette, hogy Donyecktől északra, a szakadár ellenőrzésű Horlivka északi peremvidékén, közvetlenül a frontvonalon fekvő Zajceve településen megsérült egy civil lakos az ukrán hadsereg támadásai következtében. Ezt Ivan Prihogyko, Horlivka városának ideiglenes városvezetője közölte. Az egyoldalúan kikiáltott szakadár Donyecki Népköztársaság parancsnoksága vasárnap délelőtt arról számolt be, hogy az ukrán fegyveres erők összesen 41-szer sértették meg a tűzszünetet az elmúlt 24 órában.



A kelet-ukrajnai válság rendezésére életre hívott - Kijev, Moszkva és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) képviselőiből álló - minszki összekötő csoport április 1-jén léptetett életbe újabb tűzszünetet. Kijev és szakadárok egyaránt vállalták, hogy tartják magukat a fegyvernyugváshoz.