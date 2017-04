Szentpétervári robbantás

Megfosztották orosz állampolgárságától az öngyilkos merénylőt

Az orosz belügyminisztérium megfosztotta Akbarzson Dzsalilovot, a szentpétervári robbantásos merénylet elkövetőjét orosz állampolgárságától, valamint az ügyben bűnrészességgel gyanúsított Azimov fivéreket - jelentette be Irina Volk, a tárca szóvivője pénteken.



A szóvivő szerint egy szentpétervári bíróság megállapította, hogy az öngyilkos merénylő apja, A. K. Dzsalilov hamis adatokat közölve jutott 2009 júniusában orosz állampolgárságához. A törvényszéki döntés következményeként megvonták az állampolgárságot Akbarzson Dzsalilovtól is.



Hasonlóképpen járt el egy permi bíróság az Azimov család esetében is, azon az alapon, hogy a családfő, A.I Azilov és a két fivér, Abror és Akram 2010-ben hamis adatok alapján szerezte meg az állampolgárságot.



A Dzsalilov és az Azilov család egyaránt a kirgizisztáni üzbég kisebbséghez tartozik. A hatóságok szerint Abror Azimov készítette fel a robbantásra az öngyilkos merénylőt, Akram Azimovot pedig okirathamisítással, merénylethez szükséges pénz átutalásával és a "nemzetközi terroristákkal" való kommunikáció megszervezésével gyanúsították meg.



A legfontosabb bűnügyekben eljáró orosz szövetségi Nyomozó Bizottság (SZK) csütörtökön közölte, hogy az öngyilkos merénylőt egy Törökországban működő nemzetközi terrorcsoport támogatta anyagilag.



A szentpétervári metróban április 3-án elkövetett pokolgépes merényletnek 15 halálos áldozata volt, és további 102-en megsebesültek. A merénylettel összefüggésben az orosz hatóságok összesen tíz közép-ázsiai származású személyt vettek eddig őrizetbe.