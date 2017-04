Bírság

Pénzbírságot fizetnek a hiányzó parlamenti képviselők Horvátországban

Pénzbírságot fizetnek a jövőben azok a parlamenti képviselők Horvátországban, akik nem vesznek részt a plenáris üléseken - erről döntött pénteken a horvát nemzetgyűlés (szábor).



A törvényjavaslatot a kisebbik kormánykoalíciós párt, a Híd Függetlenek Listája (Híd) nyújtotta be.



A Híd régóta tervezte a törvény bevezetését, mert szerintük a képviselők nem végzik el rendesen munkájukat, és nem járnak el a plenáris ülésekre. Egy-egy vitanapon a 151 fős parlamentben mindössze egytucatnyi honatya van jelen. Az ezt megelőző parlamenti ciklusban volt rá példa, hogy három egymást követő héten is határozatképtelen volt a parlament.



A horvát szábor heti három napot ülésezik. Az igazolatlan hiányzásokat 170 kunával (valamivel több mint 7000 forint) büntetné a ház, az egész havi hiányzásért így legfeljebb 1500 kunát (közel 63 ezer forint) lehet levonni a képviselők tiszteletdíjából. A honatyáknak minden esetben igazolniuk kell távolmaradásukat, ha például betegek voltak, orvosi igazolást kell hozniuk, bírósági vagy egyéb elfoglaltság esetén pedig névre szóló idézést, meghívót.



Robert Podolnjak, a Híd képviselője meg van róla győződve, hogy az új rendelet növelni fogja a szábor tekintélyét.



A képviselők a javaslatról tartott szerdai parlamenti vitán nem vitatták, hogy a nemzetgyűlésben folyó munkának színvonalasabbnak kell lennie, és elmondásuk szerint van még mit tenni ezen a téren, de nem biztosak abban, hogy a pénzbírság a megfelelő mód a probléma megoldására.



Branimir Bunjac, az ellenzéki Élőlánc (Zivi Zid) politikai szervezet képviselője csalódottságának adott hangot. Szerinte a megoldás "langyos", "csak formát ad a problémának, de nem oldja meg a tartalmát".



Milorad Batinic, az ellenzéki Horvát Néppárt (HNS) képviselője nemtetszésének adott hangot, hogy a képviselőket úgy kezelik, mint a kisiskolásokat, akiknek orvosi igazolással kell alátámasztaniuk a hiányzásukat.



Nenad Stazic, az ellenéki Szociáldemokrata Párt (SDP) képviselője szerint nem jó, hogy nincs bizalom a képviselők iránt. Mint mondta: a frakcióknak kell felelniük tagjaik munkájáért.



A nagyobbik kormánypárt, a jobboldali Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) képviselői a törvény elfogadása mellett voksoltak, de vegyesek voltak az érzelmeik a jogszabállyal kapcsolatban. Drazen Bosnjakovic szerint a parlamenti képviselő hiányzásának büntetése más parlamentekben is bevett szokás. Úgy vélte, hogy a törvény nem növeli ugyan a szábor tekintélyét, de biztosan helyre tesz néhány dolgot. Tomislav Klaric jelezte, hogy a parlament nem az egyetlen hely, ahol a képviselők munkájukat végzik. "Az ülésterem az, ami látszik, de a parlamenti képviselők munkája sokkal összetettebb" - húzta alá.