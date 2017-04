Járvány

Újabb áldozatot követelt Romániában a kanyaró

Romániában az elmúlt héten csaknem 90 új kanyarós megbetegedést jelentettek az egészségügyi intézmények, és újabb áldozatot is követelt a járvány, így 22-re emelkedett a kanyarójárvány halálos áldozatainak száma - derült ki a román közegészségügyi intézet pénteken közzétett összesítéséből.



A 22. áldozat egy három hónapos csecsemő, aki kora miatt még nem kaphatta meg a védőoltást. A kislányt a temesvári járványkórház gyermekgyógyászati részlegén kezelték, halálát légúti szövődmények okozták.



A kanyarójárvány immár Románia szinte teljes területére - a 41 megye közül 38-ra kiterjedt. A legtöbb halálos esetet az ország nyugati megyéiben regisztrálták: Temes megyében immár hat, Arad és Dolj megyében öt-öt, Krassó-Szörény megyében három áldozatot követelt a járvány, de Calarasi és Szatmár megyében, illetve Bukarestben is meghalt már egy-egy beoltatlan gyermek kanyaróban.



A közegészségügyi intézet honlapján megjelent legújabb összesítés szerint Romániában 4881-re emelkedett az igazolt kanyarós esetek száma a betegség tavaly februári megjelenése óta.



Romániában azt követően jelent meg a kanyarójárvány, hogy a szülők tömegesen kezdték megtagadni a betegség elleni vakcina beadatását gyermekeiknek. A kanyaró ellen beoltott gyerekek aránya egy év alatt 97-ről 80 százalék alá csökkent Romániában.



A román egészségügyi minisztérium a múlt héten társadalmi vitára bocsátott egy oltástörvény-tervezetet, ugyanis jelenleg nem létezik ilyen jogszabály. Ezáltal is felelősebbé akarják tenni a szülőket, hogy ne mulasszák el a vakcina beadatását gyermekeiknek.