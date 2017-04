Terror

Részvényspekuláció miatt robbanthatott a dortmundi merénylő

A német rendőrség őrizetbe vett pénteken egy 28 éves, német és orosz kettős állampolgárságú férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ő követte el a Borussia Dortmund labdarúgócsapat elleni pokolgépes támadást. 2017.04.21 09:55 MTI

A férfit a baden-württembergi Tübingen város közelében vették őrizetbe. A gyanú szerint nyereségvágyból hajtotta végre a támadást, arra spekulált, hogy a labdarúgó egyesület részvényei esni fognak a merénylet után. A Bild című német lap értesülése szerint a férfi ezt be is vallotta.

A gyanúsított a támadás napján, április 11-én értékesítési opciót vásárolt 15 ezer BVB-részvényre. Jelentős nyereségre tehetett volna szert, ha az árfolyamuk valóban gyengült volna. Erre akkor lett volna esély, ha a támadásban meghalnak vagy súlyosan megsérülnek játékosok - áll az ügyészség közleményében.

Az ügyletet fogyasztási hitelből finanszírozta, és annak a szállodának az internetkapcsolatán keresztül bonyolította le, ahol a csapat az AS Monaco elleni Bajnokok Ligája negyeddöntőre készülve megszállt.

A Bild azt írta, hogy a férfi 78 ezer eurót fordított az értékesítési opciók megszerzésére, és 3,9 millió eurós profitot érhetett volna el. A közreműködő pénzügyi közvetítő cégnél gyanúsnak találták az ügyletet, pénzmosásra gyanakodtak és bejelentést tettek a rendőrségnél.

A férfi még márciusban foglalt szobát a Hotels L'Arrivée nevű szállodában. Tetőtéri szobájából jó kilátás nyílt a támadás helyszínére, a hotel előtti parkolóra.

A Bild információi szerint a gyanúsított furcsán viselkedett, például a támadás utáni nagy felfordulásban a legnagyobb nyugalommal beült a szálloda vendéglőjébe és rendelt egy marhasültet, ami feltűnt az alkalmazottaknak. Az n-tv hírtelevízió értesülése szerint éppen a hotel dolgozóinak beszámolói alapján került a hatóságok látókörébe.

A szövetségi legfőbb ügyészség közleménye alapján a merényletet három pokolgéppel hajtotta végre. Kettőt a talaj közelében helyezett el, egyet pedig nagyjából egy méteres magasságban, túl magasan ahhoz, hogy pusztító hatását teljes mértékben kifejtse.

A Bild szerint a villanyszerelőként dolgozó férfi távirányítású gyújtószerkezettel hozhatta működésbe a pokolgépeket. Az nem biztos, hogy teljesen egyedül készítette elő és hajtotta végre a támadást, erre utal, hogy a hatóságok keresnek két feltételezett bűntársat, két orosz férfit.

A helyszínen találtak három, azonos szövegű levelet, amely ugyan szélsőséges iszlamista háttérre utal, de ez a szöveg elemzése alapján "erősen kétséges". Előkerült egy szélsőjobboldali háttérre utaló írás is, de semmi sem utal arra, hogy az elkövetőtől származik - áll a közleményben.

A BVB csapatát az AS Monaco elleni mérkőzésre szállító autóbusz ellen április 11-én 19.15-kor követtek el robbantásos merényletet. A különleges biztonsági felszerelésekkel, köztük megerősített szélvédőkkel ellátott jármű két helyen rongálódott meg, és egy berepedt szélvédő megsebesítette Marc Bartrát, a csapat egyik védőjét. A spanyol légiós - felületi sérülések mellett - csuklótörést szenvedett. A busz útját biztosító egyik motoros rendőr légnyomási sérülést szenvedett és sokkot kapott. A mérkőzést elhalasztották.