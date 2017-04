Erőszak

Ismét tüntetők közé lőttek Caracasban

Venezuela fővárosában ismét a kormányellenes tüntetők közé lőtt a nemzeti gárda, hogy megakadályozza a Caracas különböző kerületeiben gyülekező ellenzékieket, hogy a központban egyesüljenek. 2017.04.21 04:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Több parlamenti képviselő is videó felvételeket tett közzé a helyzetről a Twitteren, és elítélte az elnyomást.



“A nemzeti gárda éppen most lőtt ki ránk könnyfakasztó gázzal töltött gránátokat, és az emberek testére céloznak, tekintet nélkül arra, hogy milyen kárt okozhatnak” – írta az egyikük, aki azt állította, hogy közvetlen közelről lőttek rá.



Két másik ellenzéki parlamenti képviselő hasonló esetről írt egy másik kerületből. A könnygáz bevetése ellenére mindannyian kérték az embereket, hogy menjenek ki az utcákra. Tüntetések kezdődtek az ország más településein is, de onnan eddig nem érkezett jelentés erőszakos incidensekről.



A szerdai tüntetésekben hárman vesztették életüket: két civil és egy gárdista. Több tucatnyian megsebesültek, és mintegy 500 embert őrizetbe vettek. A csütörtöki megmozdulás a jelentések szerint egyelőre kisebbnek tűnik, mint az előz napi.