Utcai lövöldözés Párizsban

A súlyos incidens a francia főváros egyik kiemelt pontján, a Champs-Élysées sugárúton történt. A rendőrség szerint nagyon valószínű, hogy terrorcselekmény történt, és volt legalább egy másik támadó is. A közelben tartózkodóknak azt tanácsolták, hogy kerüljék el a környéket.



A főváros központja fölött helikopter kering alacsonyan, mert valószínűleg üldözés folyik - írta a Reuters brit hírügynökség tudósítója.

MORE: Paris police officer killed when car stopped at red light by attacker driving by: police union.