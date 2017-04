Időjárás

Havazott Horvátországban, Boszniában és Szerbiában is

hirdetés

Több helyen havazott Horvátországban, Boszniában és Szerbiában, a tengerparti térségben pedig viharos erejű széllökések nehezítetik a forgalmat - közölte a helyi sajtó szerdán.

Hull a hó a közép-horvátországi Gorski Kotárban és Likában. A horvát hatóságok felhívják az autósok figyelemét, hogy a téli útviszonyok esetén szükséges elővigyázatossággal, lassabban közlekedjenek, tartsák be a megfelelő követési távolságot, és ne induljanak útnak téli felszerelés nélkül. A rendőrség több mellékutat és néhány autópályaszakaszt is lezárt a forgalom elől a havazás és az orkán erejű szél miatt.

A viharos erejű szél és a heves esőzések okoznak gondot Boszniában, Montenegróban és Macedóniában. A kedd este óta tartó havazás miatt fennakadások vannak a forgalomban Bosznia-Hercegovina egyes vidékein is.

Annak ellenére, hogy a szerbiai meteorológiai szolgálat csak a magashegységekben és a tengerszint feletti magassági övezetekben jelzett havazást, reggelre vékony hóréteg borította a vajdasági Szabadkát, Újvidéket és Nagybecskereket (Zrenjanin). Esik a hó a Montenegróhoz közeli Nova Varosban és Prijepoljéban, valamint a közép-szerbiai Cacakon. Szerbiában a hóesés miatt a reggeli órákban néhány útszakaszt lezártak a kamionok előtt, de azóta helyreállt a forgalom.