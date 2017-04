Minden ok nélkül öl

Ezer kommandós hajszol egy magyar sorozatgyilkost Olaszországban

A 40 éves Fehér Norbertet igazi könyörtelen, hidegvérű gyilkosként írja le az olasz sajtó. Szabadkán született, de rovott múltja miatt Igor Vaclavics néven Olaszországban kezdett új életet.



A Bors beszámolója szerint a külvilágnak üzletemberként "adta el magát", szívesen mutatkozott drága öltönyökben. Valójában rablásokból élt. Társaival főleg hétvégi házakra utaztak. Többször ült börtönben, de rabtársainak sem adta ki valódi személyazonosságát. Mindenki csak Oroszként ismerte, míg végül az Interpol azonosította.



Április 1-jén kezdett ámokfutásba: az olasz Corriere beszámolója szerint egy budriói bár kocsmárosát, az 52 éves Davide Fabbrit mészárolta le a be­vételért.



Úgy tudni, a rablógyilkosságban Fehérnek társa is volt. Nem sokkal ezután, menekülés közben Fehér egy önkéntes mezőőrre támadt. A 62 éves Valerio Verri a helyszínen életét vesztette, az olasz lapok szerint Fehér elvette a fegyverét is. Az őr társát szintén súlyosan megsebezte, de ő végül túlélte a támadást.



A kocsmárossal történt dulakodás során Fehér maga is megsérült, és ott is hagyott némi vért a helyszínen. A sebesülten menekülő férfira ezután egy speciális, ezerfős alakulatot állítottak az olasz hatóságok. Már tizenhetedik napja folyik ellene a hajtóvadászat

Fehér Norbert (Fotó: Interpol)

Volt bűntársai egyaránt állítják Fehérről: különösen szívós alkat, hetekig elél az erdőben abból, amit ott talál, amit csak a környezet lehetővé tesz.



A nyomozók már kiderítették, a menekülés során is használ telefont, több SIM kártyája van, mindegyik más névre. Utoljára egy április 9-i hívást rögzítettek.



A Facebookon is aktív életet élő férfi közben letörölte az oldalát, gyanítják, hogy így akarja menteni bűntársait, akik között egyes források szerint egy magyar is van.



Kriminológusok úgy vélik, Fe­hér végig hidegvérrel ölt, bestiális tetteinek azonban egyszerűen nincs indítéka. Igazságügyi szakértők szerint a férfi kettős személyiségű.