Öngyilkos lett a facebookos gyilkos

Nagy erőkkel kereste a rendőrség azt az amerikai férfit, aki vasárnap a nyílt utcán megölt egy nagypapát, a gyilkosságot pedig élőben közvetítette a Facebookon.



A 37 éves Steve Stephens egy fehér Forddal menekült a gyilkosság után. Kedden a rendőrséghez arról érkezett bejelentés, hogy az autót az egyik McDonald's parkolójában látták.

Mire azonban a gyorsétteremhez értek, a férfi elhajtott – írja a Daily Mail.



Rövid hajsza után sikerült őt sarokba szorítaniuk. Steve Stephens nem hagyta, hogy letartóztassák, mielőtt a rendőrök az autójához értek volna, agyonlőtte magát.

Chief Williams: PA State Police received a tip about the whereabouts of Steve Stephens, short pursuit occurred and ended in his death.