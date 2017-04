Fotózás helyett gyerekeket mentett a szíriai fényképész

Rettenetes merénylet történt húsvét hétvégén a szíriai Aleppó közelében: egy civileket mentő buszos konvojt robbantottak fel a merénylők. A támadásban 126 ember életét vesztette, közülük legalább 68 gyermek volt.

Nem sokkal a merénylet után készült ez a kép egy helyi fotós-aktivistáról, aki bár maga is megsérült a támadásban, szinte azonnal rohant segíteni. Abd Alkader Habak csupán néhány méternyire volt a konvojtól, mikor az egyik pokolgép működésbe lépett. Őt is feldöntötte a lökéshullám.



"Borzasztó volt a látvány, különösen az, hogy gyermekek jajveszékeltek és haltak meg a szemünk láttára. Ezért úgy döntöttünk a kollégáimmal, hogy félretesszük a kameráinkat és megpróbáljuk megmenteni a sérületeket - mesélte később a CNN-nek.



Az első gyerek, akihez odaért, már halott volt. Elindult egy másik felé, de rászóltak, hogy hagyja, mert már ő is meghalt. De Habak látta, hogy a fiú lélegzik. Felemelte és a mentőkhöz rohant vele. Ekkor kapta lencsevégre egy fotós kollégája. A 6-7 éves kisfiúról sajnos nem tudni, hogy túlélte-e a merényletet.



Habakról még egy kép készült valamivel később, amikor már a földre rogyva zokogott.

Devastating photo @AbdHabak - Syrian videographer next to the charred body of a child. 39 children out of 70 killed by suicide bomber #syria pic.twitter.com/u3KTNo6vRl