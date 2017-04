Brexit

Előrehozott választásokat tartanak június 8-án Nagy-Britanniában

Theresa May brit miniszterelnök teljesen váratlanul jelentette be a választások kiírásának tervét. A jelenlegi parlament mandátuma 2020-ban járt volna le.

Előrehozott parlamenti választásokat tartanak június 8-án Nagy-Britanniában - jelentette be kedden Theresa May brit miniszterelnök. A jelenlegi parlament mandátuma 2020-ban járt volna le.



Theresa May teljesen váratlanul jelentette be a választások kiírásának tervét. A brit kormányfő, aki tavaly nyáron vette át a miniszterelnöki tisztséget David Camerontól, eddig azon az állásponton volt, hogy nincs szükség soron kívüli parlamenti választásra, mivel az csak újabb bizonytalanságot teremtene éppen a brit EU-tagság megszűnéséről folytatandó tárgyalások kritikus kezdeti szakaszában.

Teljesen váratlan bejelentést tett a brit miniszterelnök (Fotó: AFP)

May keddi nyilatkozatában viszont éppen azzal indokolta az előrehozott választásokról szóló döntést, hogy csak így garantálható a következő évek tárgyalássorozatához szükséges biztonságos politikai háttér. A kormányfő egyenes utalást tett arra, hogy elégedetlen a kormányzati és törvényhozási körökben tapasztalható széthúzással, mondván: az ország kezd egységesen felsorakozni a Brexit-folyamat mögött, "a Westminster azonban nem".



Theresa May szerdán nyújtja be az alsóházban a választások kiírásáról szóló törvényjavaslatot, amelynek elfogadásához kétharmados többség szükséges.

Theresa May: a Brexit-tárgyalásokhoz politikai egységre van szükség

Theresa May brit miniszterelnök szerint a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folytatandó tárgyalásokhoz elengedhetetlen az egység a londoni Westminster kormányzati negyedében, és ennek megteremtése végett vált szükségessé az előrehozott választások kiírása.



May kedden, Downing Street-i hivatala előtt tett teljesen váratlan nyilatkozatában jelentette be, hogy a brit kormány június 8-ára előrehozott parlamenti választások kiírását tervezi.



A kormányfő a döntés indoklásában alig burkolt utalást tett arra, hogy a kormányzó Konzervatív Párt jelenlegi csekély alsóházi többségének bővülését reméli a választásoktól. May szerint az ellenzéki pártok abban bíznak, hogy a kis parlamenti kormánytöbbséget kihasználva irányváltásra kényszeríthetik a kormányt a Brexit-tárgyalásokon.



A miniszterelnök szerint "a Brexit-folyamatban nincs visszaút", de az ellenzék veszélyezteti a kilépési tárgyalások hazai előkészítését, és ez gyengíti a kormány tárgyalási pozícióit Európában is. "Ha most nem tartunk parlamenti választásokat, folytatódna (az ellenzék) e politikai játszadozása (...) A Westminster megosztottsága veszélyezteti azt a képességünket, hogy sikert kovácsoljunk a Brexitből" - fogalmazott a brit kormányfő.