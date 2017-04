Vett egy tankot, de nem ez volt a pláne, hanem amit benne hagytak...

Nick Mead eddig nagyjából 150 katonai járművet gyűjtött össze, a vásárlás után nekiállt, hogy rendbe hozza a tankot - írja a Sun. A férfit azonban sokkal több minden várta a tankban, mint a rozsda: egész pontosan 5 kg arany, amit a járműben talált meg elrejtve.

A tank restorer buys a 30k Iraqi tank and finds 2million in gold hidden inside it. pic.twitter.com/ufrJtVIQ2f