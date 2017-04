Terror

Legalább 100 halottja van az aleppói buszrobbantásnak

Rasidín, 2017. április 15. - Forrás: MTI/AP/Thiqa Hírügynökség

A fehér sisakosok szervezete legalább száz holttestet szállított el a robbantás helyszínéről. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelő Központja (OSDH) csak 24 halottról tud. Az al-Majadin libanoni televízió pedig a halottakon kívül még legalább 24 sérültről számolt be.



Kiderült, hogy a több tucat civil áldozat mellett a buszokat őrző 20 felkelő is meghalt. A helyszíni felvételeken az összetört és lángoló buszokon kívül a földön heverő holttesteket is lehet látni.



Az új hírek szerint az eset egy öngyilkos merénylet volt. A terrorista a saját buszában helyezte el a pokolgépet, és az Aleppóba tartó több tucat busz mellett aktiválta. A robbantás a Rasidín nevű városban történt. A várakozókat, akik között kormányhű milicista és családtagjaik is voltak, két északnyugati síita faluból, Fuából és Kafrajából vitték volna el.



AZ OSDH szerint a kimenekítést az nehezítette, hogy a Zabadániban lévő lázadóknak eddig nem engedélyezték a biztonságos útvonalat, amelyen elhagyhatták volna a települést.