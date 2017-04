Irán-választás

Összesen 1636 jelölt regisztráltatta magát az iráni elnökválasztáson

A jelöltállítást követően a választásokat felügyelő Őrök Tanácsa megvizsgálja, hogy mely jelöltek felelnek meg az előírt feltételeknek és ideológiai kritériumoknak.

Összesen 1636 - köztük 137 nő - jelölt regisztráltatta magát a május 19-i iráni elnökválasztásra szombatig, a jelöltállítási időszak végéig.



Az utolsó pillanatokban vetette fel magát a választáson induló jelöltek listájára Mohammad Bagir Galibaf, Teherán konzervatív polgármestere. Szintén az utolsók között regisztráltatta magát Esak Dzsahangiri, az iszlám köztársaság első alelnöke.



A mérsékeltnek, illetve pragmatikusnak tartott Haszan Róháni jelenlegi iráni államfő pénteken jelöltette magát, s így tett Ebrahím Raiszi keményvonalas vallási vezető is, aki a konzervatívok táborában tartott előválasztásokon a legtöbb szavazatot kapta.



Ebrahím Raiszi Ali Hameneinek a közeli szövetségese, és időközben már a legfőbb vallási és politikai vezető lehetséges utódjaként emlegetik.



Jelöltette magát a radikális és keményvonalas politikus hírében álló Mahmúd Ahmadinezsád korábbi elnök is, aki saját elmondása szerint ezzel a függetlenként induló Hamid Bageit, egykori helyettesét akarja támogatni.



Róháni újraválasztásának esetében bejelentette, hogy nem fogja megbolygatni a 2015 nyarán kötött megállapodást Irán nukleáris programjáról az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagjával és Németországgal. Az ellenjelöltek ugyanakkor azzal vádolják a hivatalban lévő államfőt és a reformereket, hogy az atomalkuval nem sikerült elérni a kitűzött gazdasági célokat, mivel szerintük a nyugat a büntetőintézkedések feloldását követően továbbra sem hajlandó együttműködni Iránnal. Az olyan konzervatív és keményvonalas jelöltek, mint Ahmadinezsád is a többhatalmi megállapodás felülvizsgálatát, vagy akár felmondását helyezték kilátásba.



A jelöltállítást követően a választásokat felügyelő Őrök Tanácsa megvizsgálja, hogy mely jelöltek felelnek meg az előírt feltételeknek és ideológiai kritériumoknak, és április 27-én hirdeti ki az indulók neveit. Az Őrök Tanácsa az eddigi elnökválasztásokon egyetlen nőt sem vett fel a jelöltek végleges listájára.