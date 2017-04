Fehér Ház

Donald Trump volt kampányfőnöke oroszbarát ukrán pártnak lobbizik

Fotó: AFP

Szóvivője, Jason Maloni újságíróknak elmondta szerdán, hogy Manafort a lobbitevékenységet régóta végzi egy oroszbarát ukrán politikai párt számára.

Az első kommentárok szerint Manafort ezzel lényegében elismerte, hogy korábban nem tett eleget törvényi kötelezettségének: nem fedte fel külföldi financiális elkötelezettségét. Az Egyesült Államokban ugyanis valamennyi bel-, és külföldi lobbistának kötelezően be kell jegyeztetnie magát a szövetségi igazságügyi minisztériumnál. A tárca ritkán emel vádat ilyen ügyben. Manafortnak most részletesen és nyilvánosan is számot kell adnia külföldön végzett fizetett lobbitevékenységéről: a többi között arról is, hogy melyik szövetségi kormányzati hivatalt vagy tisztségviselőt és hogyan akarta befolyásolni, hogyan fizették őt, és munkája részeként milyen szerződéseket írt alá.

Az üzletember állítása szerint már azelőtt elkezdte tájékoztatni tevékenységéről a korábbi amerikai kormányzatot, hogy Donald Trump 2016. márciusában kampánycsapatába hívta őt. Nem bizonyított azonban, hogy valóban elkezdte akkor az Obama-kormány tájékoztatását, vagy csak később, amikor 2016. augusztusában Trump lemondásra kényszerítette őt.

A Fehér Ház nem kívánt kommentárt fűzni az ügyhöz, így azt sem közölte, vajon Donald Trump tudott-e arról, hogy Manafortnak be kellett volna jegyeztetnie magát külföldi lobbistaként.

A szövetségi hatóságok éveken keresztül vizsgálták Paul Manafort tevékenységét annak a nyomozásnak a keretében, amely a korábbi ukrán elnök, Viktor Janukovics Oroszországba menekülésekor, 2014-ben eltűnt ukrán pénzösszegek után kutatott, ám vádat nem emeltek.

Ezzel az üggyel párhuzamosan a kongresszus hírszerzési bizottságai és a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is vizsgálódik Manafort múltjában: kiderítendő, hogy a választási kampány idején voltak-e kapcsolatai orosz tisztségviselőkkel, s hogy az orosz kormányzat megpróbálta-e befolyásolni a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatot.

Manafortról márciusban az AP amerikai hírügynökség hozta nyilvánosságra, hogy korábban dollármilliókért dolgozott a Putyin elnökhöz közelállóként számon tartott oligarcha, Oleg Gyeripaszka számára is.

Mintegy egy hónappal ezelőtt Michael Flynn, Trump elnök első nemzetbiztonsági főtanácsadója regisztráltatta magát török lobbistaként. Flynnt Donald Trump szintén lemondásra kényszerítette, mert félretájékoztatta a Washingtonban akkreditált orosz nagykövettel tartott megbeszéléseiről őt és Mike Pence alelnököt is.