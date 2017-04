Légiközlekedés

További két országra terjesztik ki a szabad légtér koncepciót Közép-Európában

Magyarország után Romániára és Bulgáriára is kiterjesztik a szabad légtér koncepciót, a repülőgépek így a lehető legrövidebb útvonalakon közlekedhetnek. 2017.04.13 04:36 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. szerdai, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint 2015 februárjában vezették be Európában először a magyar légtérben a szabad égbolt koncepciót. Ennek lényege, hogy az ország légterében lévő repülési útvonalak a lehető legrövidebbek, mivel a be- és kilépési pontok között nincsenek navigációs pontok, így az útvonal egyenes.



Az intézkedéssel az eddigi tapasztalatok szerint 1,5 millió kilométerrel csökkent az átrepülő járatok útvonala, a légitársaságok mintegy 3 millió dollár értékű üzemanyagot takarítottak meg, és 16 millió kilogrammal kevesebb szén-dioxid került a levegőbe.



A román (ROMATSA) és a bolgár (BULATSA) léginavigációs szolgáltatókkal való együttműködés alapján áprilistól már a román és bolgár légtérben is töréspontmentes az útvonal-szolgáltatás, bár egyelőre csak az éjszakai repülésekkor. A 24 órás elérhetőséget később teszik lehetővé.



A HungaroControl közleményében megjegyezte, hogy a töréspontmentes útvonalak biztosítása 2022-től Európa területén kötelező lesz minden 9000 méter feletti repülési magasságon.