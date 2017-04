Szíria

Putyin: nincs bizonyíték a vegyi fegyver szíriai kormányerők általi bevetésére

A Szíriára mért katonai csapással az Egyesült Államok megsértette a nemzetközi jogot, mert azt anélkül tette, hogy bebizonyosodott volna, hogy a vegyi fegyvert a szíriai kormányerők vetették be. 2017.04.12 09:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A NATO-szövetségesek pedig úgy viselkednek, mint a kínai bólogató szobrocskák - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Mir televíziós csatornának adott interjújában.



Az interjú előzetes kivonatát szerdán, a moszkvai orosz-amerikai külügyminiszteri tárgyalások napján tette közzé honlapján a műsorait a Független Államok Közössége (FÁK) tagországaiban orosz nyelven sugárzó televízió.



"Hogyan reagáltak a NATO-szövetségesek? Mindegyik bólogat, mint a kínai bólogató szobrocskák, semmit sem elemezve abból, ami történik. Hol vannak a bizonyítékok, hogy a szíriai csapatok vegyi fegyvert alkalmaztak? Nincsenek. De a nemzetközi jogot megsértették. Ez nyilvánvaló tény. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazása nélkül csapást mértek egy szuverén országra. És annak ellenére, hogy a nemzetközi jogot nyilvánvalóan megsértették, ezzel mindenki egyetért, ezt mindenki elfogadja, bólogatni kezd és támogatja" - nyilatkozott Putyin.



"Így volt ez 2003-ban is, amikor egy abszolút kitalált ürügyet használtak fel ahhoz, hogy csapatokat vezényeljenek Irakba. Az országot lerombolták, és mellékesen szólva, éppen ezután kezdtek gyors növekedésbe a terrorszervezetek, mozgalmak, jött létre az Oroszországban betiltott Iszlám Állam és más szervezetek. Ezt mindenki tudja, ezzel mindenki tisztában van, de már megint ugyanazokra a gereblyékre lépnek" - fogalmazott az orosz vezető.



Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a várakozások szerint a kétoldalú viszony kérdései mellett egyebek között a Szíriában, az Ukrajnában és a Koreai-félszigeten kialakult helyzetet vitatja meg amerikai hivatali partnerével, Rex Tillersonnal. A két vezető diplomata február 16-án, a G20 csoport külügyminisztereinek bonni megbeszélésén már találkozott, és két alkalommal telefonon is beszéltek. Február 21-én Tillerson részvétét fejezte ki Vitalij Csurkin orosz ENSZ-nagykövet halála miatt, április 9-én pedig a szíriai katonai reptérre mért amerikai csapás miatt vették fel a kapcsolatot.



A TASZSZ orosz állami hírügynökség emlékeztetett, hogy a moszkvai orosz-amerikai külügyminiszteri tanácskozások rendszerint elhúzódnak, ezért nem kizárt, hogy a közös sajtótájékoztatót csak késő éjjel tartják meg. Lavrov és az amerikai diplomácia előző vezetője, John Kerry legutóbbi egyeztetése éjfél körül ért véget az orosz fővárosban.



A tárgyalások korábban részben azért tartottak sokáig, mert azok szünetében az amerikai külügyminisztert a Kremlben fogadta Vlagyimir Putyin is. Az elnök mostani programjában a szóvivője, Dmitrij Peszkov szerint egyelőre nem szerepel megbeszélés Tillersonnal, de John Tefft moszkvai amerikai nagykövet szerint az Egyesült Államok külügyminisztere számít erre a találkozóra.



A Rosszija 24 hírtelevízió kedd esti vitaműsorában elhangzott, hogy Putyin rendszerint fogadni szokta a Moszkvába első ízben ellátogató amerikai külügyminisztereket.