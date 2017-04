USA

Orosz ügynöknek hitték Trump egyik volt tanácsadóját

A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) a tavalyi elnökválasztási kampányban megfigyelte Donald Trump egyik volt tanácsadóját, mert az akkori amerikai elnök, Barack Obama kormányzata orosz ügynöknek vélte. 2017.04.13 00:30 MTI

Carter Page megfigyelésére az FBI - a The Washington Post állítása szerint - felhatalmazást kapott egy szövetségi bíróságtól.



A The Washington Post a Trump-kampány meg nem nevezett munkatársaira és az FBI szintén anonim tisztségviselőire hivatkozva közölte az információt. A riportban egyedül az érintett, Carter Page vállalta a nevét, aki leszögezte: "ez a hír alátámasztja minden korábbi gyanúmat az előző kormányzat által elrendelt megalapozatlan, politikailag motivált lehallgatásokról".



A Fehér Ház, az FBI és az igazságügyi minisztérium elhárította a The Washington Post megkeresését, nem kívántak reagálni az információkra.



Mind a képviselőház, mind a szenátus hírszerzési bizottsága jó ideje vizsgálódik azt illetően, hogy Donald Trump elnökválasztási kampányának munkatársai kapcsolatban álltak-e orosz tisztségviselőkkel, akik esetleg ily módon próbálták meg befolyásolni az amerikai választási folyamatot. A vizsgálódások és találgatások kereszttüzében Page áll, akinek üzleti kapcsolatai voltak Oroszországgal, három éven keresztül irodát is tartott fenn Moszkvában, s például tavaly júliusban szintén járt orosz földön. A The Washington Post megemlít egy 2015-ben született bírósági feljegyzést is, amely részletesen taglalja Page orosz kapcsolatait, köztük azt, hogy az üzletember állítólag oroszoknak adott volna át az amerikai energetikai iparra vonatkozó dokumentumokat.



Mindenesetre Carter Page ellen az előző kormányzat idején sem emeltek vádat, egyetlen kémperben sem.



Carter Page beruházási bankár, akit a választási kampányban Donald Trump - egy iowai republikánus politikus közbenjárására - külpolitikai tanácsadó csapata tagjának kért fel. Page élesen bírálta az Obama-kormányzatnak az úgynevezett demokrácia-exportról és más országok rendszerváltoztatásairól vallott elveit és politikáját. Később azonban, amikor kiderült, hogy orosz kapcsolatai vannak, a Trump-csapat kezdett távolságot tartani tőle, s azt hangoztatta, hogy magának Donald Trumpnak csak nagyon korlátozott kapcsolata volt vele.



Page korábban már jelezte, hogy mind a képviselőház, mind a szenátus hírszerző bizottságának a rendelkezésére áll.