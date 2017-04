USA

Republikánus győzelem Kansasban

A republikánus jelölt nyert kedden azon az időközi választáson Kansas államban, az Egyesült Államokban, amelyet azért kellett megtartani, mert a körzet képviselőjét, Mike Pompeót a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) vezetőjévé nevezték ki.

A 60 éves Ron Estes a voksok 52 százalékát kapta, ezzel a demokraták által jelölt James Thompson ügyvédet győzte le. A 46 éves, emberi jogi ügyekkel foglalkozó ügyvéd legfőbb támogatója Bernie Sanders vermonti szenátor - a demokraták elnökjelöltségéért folytatott küzdelemben Hillary Clinton vetélytársa - volt.



A győztes Estes a tavalyi elnökválasztási kampányban Donald Trumpot támogatta, s most is az elnök politikájának rendítheteten híve. Támogatja például a bevándorlási törvény szigorítását, az amerikai-mexikói határon építendő falat, az Obamacare néven ismert egészségbiztosítási törvény felváltását új törvénnyel, vagy például a családtervezéssel, így abortusszal is foglalkozó Planned Parenthood nevű szervezet szövetségi költségvetési forrásainak megvonását. Mostani választási kampányába országos politikusok is "beszálltak", így például Kansasben kampányolt Ted Cruz texasi szenátor és videóüzenetben buzdított az Estes melletti voksolásra Donald Trump elnök is.



A tavaly őszi elnök-, és törvényhozási választásokon vereséget szenvedett Demokrata Párt nagy erőkkel készült az időközi választásra, és az előzetes kommentárok és elemzések is azt emelték ki, hogy a kansasi választás lesz az első próbatétele az új republikánus kormányzatnak és szövetségi törvényhozásnak. Kansas után Montanában, Dél-Karolinában és Georgiában is időközi választás várható, a szövetségi kormányzatba ugyanis Trump elnök ezen államok képviselői közül is nevezett ki tisztségviselőket.