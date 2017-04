Fehér Ház

Oroszország növekvő mértékben elszigetelődik Szíria miatt

Az Idlíbben elkövetett vegyifegyver-támadásról Washington azt állította, hogy a szíriai kormányzat követte el saját népe ellen, Damaszkusz ezt cáfolta, Moszkva pedig nemzetközi vizsgálatot követel az ügyben. 2017.04.12 05:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Fehér Ház szóvivője szerint Oroszország növekvő mértékben elszigetelődik Szíria miatt.



Sean Spicer szóvivő kedden szokásos napi sajtóértekezletén fejtette ki az amerikai kormányzat álláspontját.



A Fehér Ház szóvivője úgy fogalmazott, hogy "Oroszország egyedülálló sziget, amikor Szíria támogatásáról van szó", majd hozzátette, hogy Szíriát ugyan támogatja még Irán és Észak-Korea is, ezek azonban - mint mondta - "kudarcos államok". A Fehér Ház szerint az idlíbi gáztámadás után kivált nem lehet kérdéses Oroszország elszigetelődése. "Még Hitler sem vetett be vegyi fegyvereket" - mondta a szóvivő, de az újságírók felhördülése után azonnal korrigálta magát, hangsúlyozva, hogy pontatlanul fogalmazott, eszébe sem jutna a gázkamrák működtetését kétségbe vonni.



Az Idlíbben elkövetett vegyifegyver-támadásról Washington azt állította, hogy a szíriai kormányzat követte el saját népe ellen, Damaszkusz ezt cáfolta, Moszkva pedig nemzetközi vizsgálatot követel az ügyben. Közben az amerikai sajtóban olyan hírek is megjelentek - a Fehér Ház magukat megnevezni nem kívánó tisztségviselőire hivatkozva -, miszerint a gáztámadásról Oroszoszág előzetesen tudott, vagy akár aktívan részt is vett benne. Erre az információra az amerikai kormányzat hivatalosan nem reagált, és Sean Spicer sem kívánta kommentálni. Csak annyit mondott: az amerikai hírszerzői közösségben pillanatnyilag egyetértés uralkodik azt illetően, hogy Moszkva előre tudott a vegyifegyver-támadásról.



A szóvivő leszögezte: nem lát lehetőséget a jövőben békés és stabil Szíriára mindaddig, amíg Bassár el-Aszad elnök van hatalmon.



Spicer szóvivő kitért Észak-Koreára is, s azt hangsúlyozta, hogy Trump elnök "világosan és egyértelűen" figyelmeztette Phenjant, hgy bizonyos cselekedeteket nem tűr tovább, ám "nem táviratozza meg előre az Egyesült Államok által megteendő lépéseket". A szóvivő megismételte a Fehér Ház régóta hangoztatott álláspontját: az amerikai kormányzat nem akar egy atomfegyverrel rendelkező Észak-Koreát".