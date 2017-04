Borussia Dortmund buszrobbanás - egy játékos kórházban, a meccset elhalasztották

A csapat buszának közelében volt az incidens, és az egyik futballista, Marc Bartra megsérült, őt kórházba kellett szállítani. A spanyol Marca azt írja, hogy Bartrát üvegszilánkok vágták meg a karján, és kisebb sokkot kapott, de nem súlyos az állapota. A buszon amúgy több ablak is betört a robbanások ereje miatt.

Pictures of the Dortmund bus following the explosion. pic.twitter.com/TDBR5zAU7v