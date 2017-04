Kegyetlen támadás: sósavat öntöttek egy kisgyerekes családra

Az elkövető az édesapára öntötte a sósavat, ami feleségére és két éves gyermekükre is ráfröccsent. Az édesapa sérülései súlyosak, de nem életveszélyesek, családja könnyebb sérüléseket szenvedett. Szemtanúk beszámolói szerint a 36 éves családfő lehetett a fő célpont. A sósavas merénylet elkövetőjét még keresi a londoni rendőrség.

