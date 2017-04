Robbantásos merényletek

Rendkívüli állapotot hirdettek Egyiptomban

Három hónapra szóló rendkívüli állapotot hirdetett vasárnap Abdel-Fatah esz-Szíszi egyiptomi elnök a kopt keresztény templomok elleni robbantásos merényletek miatt. 2017.04.10 07:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az államfő sajtótájékoztatón jelentette be az intézkedést a kairói elnöki palotában néhány órával az után, hogy 44 ember meghalt a Tanta városbeli Szent György-templomában elkövetett merényletben, illetve az alexandriai Szent Márk-katedrálisnál végrehajtott robbantásban.

MTI/EPA/Mohamed Hoszam

Az egyiptomi alkotmány értelmében a rendkívüli állapot tényleges hatályba lépéséhez még a parlament jóváhagyása is szükséges. A törvényhozásban Szíszi elnök hívei vannak többségben.



Az öngyilkos merényletek elkövetőjeként az Iszlám Állam nevű terrorszervezet jelentkezett, és további támadásokkal fenyegetett Egyiptomban. A rendkívüli állapot bejelentése előtt az elnök összehívta a nemzetbiztonsági tanácsot, és elrendelte, hogy az ország valamennyi tartományában a rendőrség megerősítése érdekében vezényeljenek ki katonákat a kulcsfontosságú létesítmények védelmére.



Először, délelőtt tíz óra körül a Kairótól északra, a Nílus deltájában fekvő Tanta város Szent György-templomában robbant fel pokolgép a virágvasárnapi mise idején, amikor mintegy kétezren tartózkodtak a templomban. Pár órával később Alexandriában robbantotta fel magát egy öngyilkos merénylő a Szent Márk-katedrálisnál, ahol előzőleg II. Tavadrosz kopt pápa mutatott be virágvasárnapi misét.



A merénylő nem jutott be a templomba, mert a bejáratot védő rendőrök feltartóztatták, és ekkor hozta működésbe a robbanószerkezetet.



Az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjai is elítélték a merényleteket, és közleményükben arra kértek minden tagállamot, hogy működjenek együtt az egyiptomi kormánnyal a tettesek felelősségre vonása érdekében. António Guterres ENSZ-főtitkár ugyancsak közleményben emelte fel szavát a két keresztény templom elleni támadás miatt.



Az egyiptomi koptok, akik a Közel-Kelet legnépesebb és egyik legősibb keresztény közösségét alkotják, évek óta a radikális iszlamisták megtorlásának célpontjai.