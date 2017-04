Törvény

Betiltanák a férfiak önkielégítését Texasban

Texas állam képviselőháza hamarosan megkezdi a vitát egy törvénytervezetről, amely hatóságilag tiltaná be a férfiak önkielégítését - írja a Houston Chronicle. A jogszabály-tervezet alapján száz dollárra (cca. 30 ezer forint) büntethetnék azokat a férfiakat, akik a kórházakon vagy a terhességi klinikákon kívül maszturbálnak.

A törvényjavaslatot március közepén nyújtotta be a demokrata párti Jessica Farrar, aki ezzel szeretné felhívni a figyelmet a konzervatív többségű állam abortusztörvényének "abszurditására".

Farrar tervezete értelmében tilos lenne a "szabályozatlan maszturbációs kibocsátás", mert ezzel semmibe veszik az élet szentségét, és "vétenek egy meg nem született gyermek ellen".

A demokrata párti politikus azt javasolja, hogy a maszturbáció miatt távozó spermát orvosi intézményekben kelljen tárolni, hogy a feleség szabadon felhasználhassa "gyermeknemzés céljára". Az erre alkalmas tárolókat az államnak kellene biztosítania, csakúgy, mint az orvost, aki felügyeli, hogy minden a törvénynek megfelelően zajlik-e az ellenőrzött önkielégítés során.

Texasban igen szigorúak az abortuszellenes törvények: a nőknek 24 órával a beavatkozás előtt kötelező ultrahangvizsgálatnak kell alávetniük magukat, és egy felvilágosító füzetet is el kell olvasniuk. Farrar szerint mindennek csupán annyi a célja, hogy "bűntudatot keltsen bennük".