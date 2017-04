Bomba?

Gyanús szerkezetet robbantottak fel a rendőrök Oslóban

Ellenőrzött körülmények között felrobbantották, az üggyel összefüggésben pedig egy gyanúsítottat őrizetbe vettek - közölte a norvég rendőrség a Twitter-oldalán.

Fotó: EPA

Sajtóértesülések szerint a gyanús szerkezet egy nejlonzacskóba volt csomagolva. Egy rendőrségi szóvivő szerint a helyszínen a tűzszerészekkel további vizsgálatokat folytatnak.



A hatóságok egy férfit vittek be kihallgatásra, aki korábban magánál tarthatta a szóban forgó szerkezetet. A rendőrség ugyanakkor nem közölt további részletet a gyanúsítottról.



A norvég főváros Gronland nevű, részben bevándorlók által lakott kerületében számos népszerű bár és étterem mellett több mecset is található. Ebben az oslói negyedben van a város rendőr-főkapitánysága is, alig egy kilométerre attól a helytől, ahol a gyanús szerkezetet találták.



Norvégiában országszerte megerősítették a biztonsági intézkedéseket, miután a szomszédos Svédország fővárosában pénteken egy gázolásban – vélhetően terrortámadásban – négy ember életét vesztette, 15 pedig megsebesült. Norvégia nagyobb városában és az oslói repülőtéren is fegyveres rendőrök járőröznek.