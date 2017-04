Szerb elnökválasztás

Folytatódtak a Vucic elleni tüntetések Szerbiában

Szombaton is folytatódtak az Aleksandar Vucic miniszterelnök államfővé választását követően kirobbant tiltakozások Szerbia több városában, a résztvevők vasárnapra is újabb tüntetéseket jelentettek be. 2017.04.09 08:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hétfőn kezdődött tiltakozássorozat szombaton csúcsosodott ki, amikor a Vucic győzelme ellen tüntetők csatlakoztak a béremelést követelő rendőrségi és katonai szakszervezetek tagjaihoz. A belgrádi, több ezres tiltakozáson előbb a pénteken lezuhant katonai oktató-repülőgép pilótáira emlékeztek egy perces néma csenddel, majd a Danas című ellenzéki napilap ellehetetlenítése és lehetséges megszüntetése ellen emelték fel szavukat. Ezután békés sétát kezdtek a tüntetők, érintették a kormány, a parlament és az újbelgrádi Szerbia Palota épületét, és mindenhol a "diktatúra ellen" szólaltak fel.



Az április 2-i elnökválasztáson a szavazásra jogosultak 54,4 százaléka vett részt, és több mint 55 százalékuk Aleksandar Vucicra szavazott. Az elnökválasztás a külföldi és belföldi megfigyelők, az ellenzéki és kormányközeli sajtó, valamint Vucic kihívói szerint is tisztességes és demokratikus volt. Ennek ellenére hétfő este diáktüntetések kezdődtek az ország több városában. A tiltakozók azt követelik, hogy ismételjék meg a voksolást, mert az tisztességtelen feltételek mellett zajlott, szavazatlopások történtek, és Vucic diktatúrát vezet be Szerbiában.



A tüntetők azt is bejelentették, mindaddig folytatják a tiltakozást, ameddig követeléseik nem teljesülnek. Azt várják, hogy oszlassák fel a választási bizottságot, mert szerintük megszegte az alkotmányt; váltsák le a szerbiai közszolgálati televízió, valamint a médiahatóság vezetőit, mert megengedték, hogy szinte kizárólag Vucic uralja a sajtót; és mondjon le Maja Gojkovic házelnök, mert berekesztette a parlament üléseit a választási kampány idejére, így nem hagyott teret az ellenzék megszólalásainak.



A tiltakozók azt állítják, spontán szerveződtek, míg a hivatalos szervek szerint a tüntetések mögött a választáson rosszul szereplő ellenzék áll.



A voksolást néhány helyen megismétlik, így a választási bizottság még nem közölte az elnökválasztás végleges eredményeit.