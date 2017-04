Választás

Németországban ismét többen támogatják Angela Merkelt, mint Martin Schulzot

Németországban ismét többen támogatják Angela Merkel kancellárt, mint szociáldemokrata párti (SPD) kihívóját, Martin Schulzot - mutatta ki egy pénteken ismertetett felmérés.



A ZDF országos köztelevízió Politbarometer című kutatásának adatai szerint a németek 48 százaléka azt szeretné, hogy az őszi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás után is Angela Merkel - a Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke - maradjon a kormányfő, míg Martin Schulzot 40 százalék látná szívesebben a kancellári tisztségben.



Egy hónappal korábban, március elején még mindkét politikus 44 százalékon állt.



Angela Merkel pártja és a bajor testvérpárt, a CSU szövetsége a szavazatok 35 százalékára számíthatna, ha most vasárnap lenne a Bundestag-választás, ami 1 százalékpontos emelkedés a legutóbbi Politbarometer-felméréshez képest. A CDU/CSU jelenlegi koalíciós társa, a Martin Schulz vezette SPD 32 százalékon stagnál.



A Bundestag ellenzéki oldalán sincs változás, az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke) 8 százalékon áll, a Zöldek támogatottsága 7 százalékos. Bejutna a Bundestagba a CDU/CSU-tól jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) is, amelynek támogatottsága továbbra is 9 százalékos, és a liberális FPD, amely változatlanul a bejutási küszöbön, 5 százalékon áll.

Martin Schulz - az Európai Parlament korábbi elnöke - január végén lépett színre a német belpolitikában. Megjelenése révén az SPD alig néhány hét alatt csaknem teljesen ledolgozta 15 százalékpont körüli lemaradását a CDU/CSU-hoz képest, országos választói támogatottsága a 20-23 százalékos szintről 30 százalék fölé emelkedett, miközben a kisebb pártok visszaestek, a CDU/CSU népszerűségének növekedése pedig megállt.



Azonban a legutóbbi mérések alapján az úgynevezett Schulz-hatás gyengülni látszik. A Politbarometer-kutatás mellett erre utalnak a Stern-RTL-Wahltrend nevű kutatássorozat új, szerdán megjelent adatai is, amelyek szerint a CDU fölényes győzelmével és az SPD várt áttörésének elmaradásával zárult március végi Saar-vidéki tartományi törvényhozási (Landtag-) választás óta az SPD támogatottsága számottevően csökkent, 32 százalékról 29 százalékra süllyedt, míg a CDU/CSU 34 százalékról 36 százalékra erősödött.



A ZDF felmérését a Választási Kutatócsoport (Forschungsgruppe Wahlen) nevű mannheimi intézet készítette április 4. és 6. között, 1384 ember megkérdezésével. A Stern-RTL-Wahltrend felmérést a Forsa közvélemény-kutató intézet készítette március 27. és 31. között 2504 ember megkérdezésével. Mindkét kutatás adatai a választókorú népességet tekintve reprezentatívak.