Illegális bevándorlás

Stockholmi gázolás: jelentősen romlott a közbiztonság Európában

Jelentősen romlott a közbiztonság Európában - hangoztatta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában a stockholmi gázolásos terrortámadásról szólva.



Bakondi György úgy fogalmazott: ők a kezdetektől azt mondták, hogy a tömeges, illegális, ellenőrzés nélküli migráció önmagában veszélyes a kontinensre.



A magyar migrációs intézkedésekre kitérve a belbiztonsági főtanácsadó kiemelte, hogy erősen csökkent az illegális határátlépési kísérletek száma: most már csupán naponta néhány ilyen fordul elő, míg korábban százan-kétszázan is próbálkoztak.



Közölte: a tranzitzónákban kilencvenen várakoznak, többen, mint korábban. Idén eddig ezerhétszázan nyújtottak be menedékkérelmet, közülük mintegy hatvanan kaptak valamilyen védelmet. Egy ügyet átlagosan harminc nap alatt zárnak le jogerősen.



A tranzitzónákban négyszáz-ötszáz migránst tudnak elhelyezni, akiknek ételt, egészségügyi ellátást, tisztálkodási lehetőséget és kulturális, szociális életre kialakított helyiségeket is biztosítanak - mondta Bakondi György.