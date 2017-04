Gázolás

Emberek közé hajtott egy teherautó Stockholmban (videó)

Fotó: Aftonbladet

Egy autós hajtott a járókelők közé a svéd fővárosban péntek délután - írja a BBC News. Egyelőre nem tudni, vannak-e áldozatai vagy sérültjei a gázolásnak.

Az Aftonbladet képei és információi alapján egy teherautó robogott végig az utcán, majd egy épület aljába rohant és kigyulladt.

Az eset a Drottninggatan utcában, Stockholm egyik fő sétálóutcájában történt. Az orosz RT a Twitteren egy helyszínen készült videót is megosztott, amelyen jó látható, hogyan menekülnek az emberek a teherautó elől.

Európában joggal tartatnak az ilyen jellegű gázolásoktól, hiszen az utóbbi évben több hasonló támadás is történt. Nizzában a nyáron több mint nyolcvanan haltak meg egy gázolásos merényletben a promenádon, de Berlinben és nemrég Londonban is volt hasonló támadás.





VIDEO: People running after truck reportedly drives into crowd on Stockholm street https://t.co/fQZpiKm7Yr pic.twitter.com/kZgbO2kjhP — RT (@RT_com) 2017. április 7.