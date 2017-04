Leszakadt a férfi keze

Féltkenységből robbantottak Oroszországban

A gyanúsítottat, a 46 éves Eduard Sarapovot a nyomozók, a rendőrség és a Szövetségi Biztonsági Szolgálat együttműködésével őrizetbe vették.



Sarapov a kihallgatáson elmondta, hogy régóta féltékeny volt az áldozatra egy nő miatt. Tudta, merre szokott a férfi munkába járni, és elhelyezte az elemlámpának álcázott házi készítésű robbanószerkezetet az útvonalán. Be is kapcsolta a lámpát, hogy jól látható legyen.



Az áldozat csütörtökön egy iskola közelében haladt el, talált egy csomagot, amelyben az elemlámpa volt. Ezután történt a robbanás, a detonáció leszakította a kézfejét, és hasi sérüléseket is okozott neki. A férfit kórházba szállították.