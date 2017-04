Terrorizmus

Az ETA átadja teljes fegyverzetét

A BBC péntek hajnali beszámolója szerint a Baszk Haza és Szabadság (ETA) nevű terrorszervezet szombaton feladja teljes fegyverzetét.



Az ETA-nak a brit közszolgálati médiatársasághoz eljutott pénteki keltezésű, spanyolul, illetve tört angolsággal megírt hivatalos levele szerint az ETA már fegyvertelen szervezet, miután átadta a birtokában lévő fegyvereket és robbanószereket "baszk civil társadalmi képviselőknek".



Az ETA levele szerint azonban a folyamat még nem zárult le, és a szombati nap lesz "a leszerelés napja". A szervezet felhívja a figyelmet arra is, hogy a leszerelési folyamat ellen "a béke ellenségei még mindig támadást indíthatnak".



A levél azzal vádolja a spanyol és a francia hatóságokat, hogy továbbra is csak "győztesekben és vesztesekben" tudnak gondolkodni, és makacsul ragaszkodnak "a karhatalmi megoldáshoz".



Az ETA már 2011-ben tűzszünetet hirdetett, de fegyvereit akkor még nem szolgáltatta be.



A baszk függetlenségért küzdő csoport támadásaiban az elmúlt négy évtizedben nyolcszáznál többen vesztették életüket, és több ezren megsérültek.



A BBC hangsúlyozza kommentárjában, hogy a francia és a spanyol hatóságok az utóbbi években az ETA több száz tagját, köztük sok vezetőjét őrizetbe vették, és fegyverzetének jelentős részét lefoglalták.