Terrorizmus

Szentpétervári robbantás: üzbég radikálisokkal hozta összefüggésbe a merénylőt az orosz sajtó

Orosz és kirgiz nyomozók igyekeznek a végére járni annak a verziónak, hogy Dzsalilovot a földijei, kirgizisztáni üzbégek bújtatták fel a robbantásra. 2017.04.06 11:59 MTI

A szentpétervári metrórobbantással gyanúsított Akbarzson Dzsalilov üzbég iszlamista radikálisokkal állhatott kapcsolatban, és a merényletre készülve Moszkvában is megfordult - írták csütörtökön orosz lapok.



A Kommerszant szerint orosz és kirgiz nyomozók igyekeznek a végére járni annak a verziónak, hogy Dzsalilovot a földijei, kirgizisztáni üzbégek bújtatták fel a robbantásra. A gyanúsított Osban született, amely túlnyomórészt az üzbég kisebbség lakta Fergana-völgyben található, ahonnan a dzsihadisták százszámra utaztak el Szíriába harcolni, ahol a Tauhid val Dzsihád terrorszervezethez csatlakoztak.



A csoportosulás Kirgizisztánban a betiltása ellenére is aktív és a közösségi oldalakon új tagokat toboroz. Dzsalilov februárban a szülőföldjén járt, és a lap forrásai szerint ekkor kerülhetett a szervezet befolyása alá.



A Rosszijszkaja Gazeta úgy értesült, hogy Moszkvában is keresik a feltételezett öngyilkos merénylő tettestársait, mert Dzsalilov március 3-án Kirgizisztánból nem közvetlenül Szentpétervárra, hanem az orosz fővárosba repült vissza. A lap szerint nem kizárt, hogy itt kapta meg a robbanóanyagot, amelyet aztán vonattal szállított át az észak-oroszországi nagyvárosba. Dzsalilov a merénylet előtt sohasem került a hatóságok látókörébe.



A Kommerszant arról is beszámolt, hogy a rendvédelmi szerveket rendkívüli módon leterhelik a gyanús tárgyakról és állítólag aláaknázott objektumokról szóló hamis bejelentések. Az ilyen hívások terrortámadások után meg szoktak szaporodni, de most nem helyi telefonbetyároktól, hanem egyre inkább Ukrajna területéről futnak be. Mivel a két ország hatóságai nem működnek együtt, a tetteseket nem lehet felelősségre vonni.