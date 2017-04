Egy hős kutya mentette meg a násznépet az öngyilkos merénylőtől

Rávetette magát a merénylőre, és addig nem eresztette, míg fel nem robbant. A bomba az állatot is megölte.

Egy kutya mentette meg a násznépet egy nigériai esküvőn azzal, hogy rávetette magát az öngyilkos merénylőre.



Az állat addig nem engedte el a fiatal lányt, amíg az fel nem robbant. A bomba megölte az állatot is, viszont a násznép megmenekült.



Az északkelet-nigériai Maiduguri szomszédságában lévő Belbelo lakója, Buba Ahmed szerint a vasárnap reggeli ceremónia vendégei nagyon hálásak a kutyának, amiért feláldozta értük az életét.



Victor Isuku, a rendőrség szóvivője szerdán megerősítette, hogy a kutya közbelépése mentette meg a násznépet a tinédzser korú elkövető tettétől.



Maiduguriban a közelmúltban több öngyilkos merénylet is történt. A számos, emberéletet követelő támadásokat a hatóságok rendszeresen a Boko Haram iszlamista terrorszervezet számlájára írják.



A nigériai biztonsági erőknek több esetben sikerült meghiúsítaniuk a merénylők tervét.



Az Iszlám Állammal szövetséges Boko Haram muszlim törvénykezésen alapuló kalifátust akar létrehozni Nigériában, és ezért harcol immár hét éve.



A fegyveres felkelésben eddig legalább 20 ezren vesztették életüket.

