Háború

Ezt tette a vegyi fegyver Szíriában - videó

Legalább 70 emberrel, köztük sok gyerekkel végzett egy légitámadás a szíriai Idlib tartományban a héten. Ez volt 2013 óta a legsúlyosabb vegyi fegyver támadás. Brutális képsorok. 2017.04.05 17:28 ma.hu

A összegyűjtött bizonyítékok arra utalnak, hogy a levegőből ideggázt vetettek be Szíria északi-részén, Khan Sheikhounban. A támadásban több mint 70 ember meghalt, több százan megsebesültek.



Az Amnesty International felszólítja az ENSZ Biztonsági Tanácsát (BT), hogy azonnal fogadjon el egy határozatot, amely érvényt szerez a vegyi fegyverek használati tilalmának, és biztosítja, hogy a felelősöket bíróság elé állítják.



„Az ENSZ BT tagjai - elsősorban Kína és Oroszország - többször cserben hagyták már a szíriaiakat, mivel nem voltak képesek elfogadni egy olyan határozatot, amely büntetőjogi szankciókat léptetne életbe a háborús és más bűncselekmények elkövetőivel szemben.” - mondta Anna Neistat, az Amnesty International kutatási igazgatója.



„Az ENSZ BT-nek azonnal el kell rendelnie egy vizsgálatot, a felelősöket pedig bíróság elé kell állítania. Katasztrofális következményekkel jár, ha ezt nem teszik meg, mivel szabad jelzést adnak a konfliktusban résztvevő kormányoknak és fegyveres csoportoknak, hogy háborús bűncselelekményket kövessenek el akár hagyományos akár betiltott fegyverekkel.”



Az április 4-i, kedd reggeli 6:30 körüli támadás áldozatai közül sokan a saját ágyukban haltak meg. Az Amnesty Internationallel együttműködő vegyi fegyver szakértő szerint az áldozatok halálát nagy valószínűséggel szarin vagy ahhoz hasonló ideggáz okozhatta. A szakértő kizárta a klórgázt, amivel korábban már hajtottak végre támadásokat Szíriában.

Videó bizonyíték

Az egyik Amnesty International által is megvizsgált és hitelesített felvételen élettelen gyerekek láthatóak egy kisteherautó platóján. A gyerekek – lányok és fiú vegyesen – meztelenek vagy alig van rajtuk valami ruha, minden jel szerint az ágyukban érte őket a halál. A holttesteken nem látható trauma jele, ami megerősíti a vegyi támadás gyanúját.



Az egészségügyi központokban a támadás után készített felvételeken olyan emberek láthatóak, akiket légzési nehézségekkel kezelnek, más felvételeken pedig halott gyerekek és felnőttek látszanak. Ne láthatóak véres sebek vagy repeszek okozta sérülések.



„Ez a legdurvább vegyi fegyver támadás 2013 óta, amikor is a BT a 2118-as számú határozatában szólította fel Szíriát a vegyi fegyverek megsemmisítésére.” - mondta Anna Neistat.



„Az OPCW nevű nemzetközi vegyifegyver-ellenes szervezet és az ENSZ közösen dokumentált azóta is több vegyi fegyver támadást, amelyet a szíriai kormány és fegyveres csoportok követtek el. Nagyon aggasztó, hogy senki sem vontak felelősségre.”

Az idlibi egészségügyisekkel készített interjúk

Az Amnesty International beszélt egy az Al Rahma kórházban dolgozó nővérrel a támadás reggelén. A nővér emlékezett, hogy 6:20 körül, amikor reggeli kávéját itta, még minden csendes volt.



„A robbanás hangja nagyon más volt, mint amit megszoktunk. A kollégáimmal azt hittük először, hogy nem is robbanás volt, mert nem emlékeztetett a klasszikus robbanás hangra. Pár perccel később, 6:35 körül érkeztek be az első sérültek – utána pedig egészen 9 óráig futószalagon hordták be az áldozatokat a kórházba. Sok embert hoztak be, de csak négyen voltunk szolgálatban, egyikünk szintén megfertőződött.”



A nővér ismeretlen tünetekről számolt be:



„A szag rögtön érezhető volt: mint a romlott étel szaga. Láttunk el korábban klórgáz támadásban megsérülteket, de ez teljesen más volt. Az emberek az orrukon és a szájukon keresztül hánytak sötét sárga folyadékot, ami néha barnává változott. Megbénult a légzőrendszererük, a gyerekek gyorsabban meghaltak emiatt. Próbáltunk injekciókat beadni, hátha... de nem működött. Az áldozatok nem tudtak levegőt venni, eszméletlenek voltak, nem reagáltak semmire.”



„A vegyi fegyverek használatát szigorúan tiltja a nemzetközi humanitárius jog, használatuk háborús bűncselekménynek számít. A nemzetközi közösségnek fel kell háborodnia, és minden lehetséges eszközt be kell vetnie, hogy megvédje a szíriaiakat és minden embert ezektől a borzalmaktól.” - mondta Anna Neistat.



Sikerült beszélnünk egy sebésszel is, aki 50 kilométerre dolgozik a támadás helyszínétől.



„Az áldozatokat először a legközelebbi kórházba küldték, szóval, amikor hozzánk eljutottak már 8 óra volt. A támadás pontban 6:42-kor történt. A több mint 400 áldozatot különböző egészségügyi központokban helyezték el, néhányat Törökországba vittek. Nagyjából 70 ember halt meg. A legtöbb hozzánk érkező ember életben volt. A halottak már nem jutottak el hozzánk. Két ember halt meg a mi kórházunkban.”



„Az áldozatok különböző sérülésekkel kerültek hozzánk, volt, akinek izombénulása, másnak légzőszervi bénulása volt, amit nyugtatókkal és Atropinnal kezeltünk.”



„Az orrukból és a szájukból fehér váladék folyt. Néhányan teljesen eszméletlenek voltak. Többen panaszkodtak izomfájdalmakra. A gyerekek haltak meg először, nem tudták ezt sokáig elviselni. Istennek hála, egy gyereket sikerült megmentenünk.”

Háttér

Khan Sheikhoun az idlibi kormányzóságban található kisváros, ami egyike azon kevés helyeknek Észak-kelet Szíriában, amit az ellenzék ellenőriz. Az elmúlt hónapokban Idlib lett az Aleppóból és máshonnan menekülő emberek találkozóhelye. 2012 óta időnként a szíriai kormány tüzérsége és más repülők bombázták a területet. Az elmúlt időszakban a bombázások egyre hevesebé váltak, válaszul egy hamai fegyveres csoport meglepetésszerű támadásaira a térségben. Az Egyesült Államok vezett koalíció szintén hajtott végre támadásokat a kormányzóságban.



Az Amnesty International többször szólította már fel az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy vessen véget a büntetlenségnek, és vigye az ügyet a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság elé. 2017 februárjában Kína és Oroszország megvétózta a BT egyik határozatát, amely az ENSZ Alapokmányának VII. Fejezete alapján vezetett volna be intézkedéseket azokkal szemben, akik “jogosulatlan kereskednek vegyi fegyverekkel, vagy azokat bármilyen módon felhasználják a Szíriai Arab Köztársaságban.”



A támadás újabb emlékeztetőül szolgál a Brüsszelben Szíriáról egyeztető európai országok számára, hogy az igazságszolgáltatást és az elszámoltathatóságot helyezzék a mostani és minden jövőbeli megbeszélésük középpontjába.