Tillerson: Bassár el-Aszad elnök módszere a brutális barbarizmus

Rex Tillerson amerikai külügyminiszter közleményben sürgette Oroszországot és Iránt kedden, a szíriai Idlíb tartományban történt gáztámadást követően, hogy gyakoroljon nyomást a damaszkuszi kormányra.

Az amerikai diplomácia irányítója hangsúlyozta, hogy Bassár el-Aszad szíriai elnöknek el kell számolnia a rendszere által végrehajtott gáztámadással.

"Miközben figyelemmel kísérjük e szörnyű helyzetet, egyre nyilvánvalóbb, hogy Bassár el-Aszad elnök módszere a brutális barbarizmus" - fogalmazott közleményében Tillerson. Leszögezte, hogy azoknak, akik Aszad elnököt támogatják, köztük Oroszországnak és Iránnak, nem szabad illúziókba ringatniuk magukat a szíriai elnök szándékait illetően. "Bárki, aki vegyi fegyvereket vet be a saját népe ellen, alapvetően megveti az emberiességet és ezért elszámolással tartozik" - hangsúlyozta Rex Tillerson.

Felszólította Moszkvát és Teheránt, hogy vesse latba a szíriai rendszerre gyakorolt befolyását annak érdekében, hogy "ilyen kegyetlen támadásra többé ne kerülhessen sor". Az amerikai külügyminiszter szerint mind Oroszország, mind Irán - mint az Asztanában kialkudott tűzszünetért garanciát vállaló két állam - erkölcsi felelősséggel is tartozik a gáztámadásért.

Tillerson a jövő héten Moszkvába látogat, ahol várhatóan szintén napirendre kerül a szíriai helyzet.

Kedden szóvivője útján Donald Trump elnök is elítélte az idlíbi gáztámadást. Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője "gyűlöletes cselekedetnek" nevezte a történteket, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az amerikai kormányzat "még nem áll készen arra, hogy megvitassa a rendszerváltozást" Szíriában.