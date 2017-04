Háború

Vegyi fegyvert vetettek be Szíriában

Fotó: AFP

Legalább 35 emberrel, köztük 9 gyerekkel végzett egy légitámadás a szíriai Idlib tartományban, állítja a Syrian Observatory for Human Rights nevű szíriai emberjogi szervezet.

A Reuters azt írja, hogy a támadást orosz vagy szíriai gépek hajtották végre, és vegyi fegyvert használtak. Az áldozatok közül sokan megfulladtak vagy elájultak, szemtanúk szerint néhányuknak habzott a szája.

A szír kormány korábban többször is tagadta, hogy vegyi fegyvereket vetne be, a mostani támadásról egyelőre nem nyilatkoztak.