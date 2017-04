Szénbányák, nemzeti parkok

Trump az első három havi elnöki fizetését a nemzeti parkoknak adományozta

hirdetés

Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok nemzeti parkjainak adományozta első három havi fizetését.

Megválasztásakor Trump ígéretet tett arra, hogy elnöki fizetését mindig valamilyen nemes célra ajánlja fel. Első három havi fizetését, pontosan 78 ezer 333 dollárt és 32 centet a nemzeti parkok karbantartására ajánlotta fel.

Az erről szóló csekket a Fehér Ház szóvivője, Sean Spicer adta át hétfőn Ryan Zinke belügyminiszternek. Az Egyesült Államokban ugyanis a környezetvédelmi feladatok, köztük a nemzeti parkok felügyelete is, a belügyi tárcához tartoznak.

Zinke - mint erről az ABC televízió hétfő esti híradója beszámolt - kitörő örömmel fogadta a felajánlást, bár hozzátette, nem érte meglepetésként a ceremónia, ugyanis maga az elnök még vasárnap este tájékoztatta őt szándékáról. Zinke az újságíróknak azt is elmondta, hogy az összeggel az amerikai polgárháború 25 emlékhelyének ápolására szánt summát egészíti ki. E célra a minisztériumnak évi mintegy 229 millió dollár áll a rendelkezésére.

Trump egyébként éppen pár nappal ezelőtt nyújtotta be kormánya jövő évi költségvetési tervezetét, amelyben a belügyi tárca költségvetésének 12 százalékos csökkentését javasolja.

Környezetvédelmi politikáját sok bírálat érte, miután a múlt héten aláírt két elnöki rendeletet, amellyel eltörölte az előző elnök, Barack Obama által hozott azon rendelkezéseket, amelyek korlátozzák az üvegházhatású és a környezetet károsító gázok kibocsátását, valamint nem engedtek szabad utat a szénbányák újranyitásához.