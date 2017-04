Terror

Szentpétervári robbanás: az elkövetők gyorsan el is hagyhatták az országot

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő szerint, ha profik felelősek a szentpétervári metróban történt robbanásért, nyilván számoltak azzal, miként hagyhatják el minél gyorsabban az országot. 2017.04.03 19:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szakértőt az M1 aktuális csatornán hétfő délután azzal kapcsolatban kérdezték, hogy hétfőn robbanás volt a szentpétervári metróban. Az eddig adatok szerint kilenc ember meghalt, és számos sebesült is van. Az orosz főügyészség szóvivője terrortámadásnak minősítette a történteket.



Nógrádi György azt mondta: Szentpétervár a második legnagyobb orosz város, 5 millió lakossal. Rendkívül közel van a határhoz, így onnan szárazföldi, légi és vízi úton is rövid idő alatt el lehet hagyni az országot.



A szakértő szerint a támadás összefügghet azzal, hogy hétfőn Vlagyimir Putyin a fehérorosz elnökkel tárgyalt Szentpéterváron. Megjegyezte: az utóbbi időben a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet azzal "szórakozik", hogy repülőterekre is be tudják vinni a robbanóanyagot.



Ha kiderül kik voltak az elkövetők, az oroszok hajtóvadászatot indítanak, bárhová utánuk mennek - akár skandináv vagy balti államokba is -, és "le fognak velük számolni" - hangsúlyozta Nógrádi György.