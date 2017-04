Terror

Szentpétervári robbantás - Terrortámadás volt vagy sem?

Terrortámadásnak minősítette a szentpétervári metróban elkövetett robbantást Alekszandr Kurenoj, az orosz főügyészség szóvivője hétfő délután a Rosszija 24 televíziónak nyilatkozva.



"Mindent megteszünk, ami tőlünk telik, hogy tisztázzuk, milyen tényezők tették lehetővé ezt a terrortámadást, hogy a jövőben az ilyen eseteket kizárhassuk" - mondta.



Más, a szóvivőnél magasabb rangú tisztségviselő egyelőre nem nyilvánította terrorcselekménynek a történteket, és az orosz sajtó nagy része sem nevezi annak.



Ugyanez a szóvivő az Interfax hírügynökségnek viszont úgy nyilatkozott, a főügyészség korainak tartja, hogy következtetéseket vonjanak le a metróban történt robbanás okaival kapcsolatban.

KKM: nem tudni magyar sérültről

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) információ szerint nincs magyar sérültje a szentpétervári metróban történt robbanásnak - mondta a KKM sajtófőnöke az M1 aktuális csatornán hétfő délután.



Menczer Tamás elmondta: egy brüsszeli iskoláscsoport kirándult Szentpéterváron, volt köztük három magyar diák is. Velük sikerült felvenni a kapcsolatot, jól vannak. A helyi magyar főkonzulátus arról számolt be, hogy "érthető módon óriási a káosz". Folyamatosan tartják a kapcsolatot a helyi hatóságokkal.



A külügyi sajtófőnök kitért arra is, hogy az érintett két metrómegálló a városközpontban van: az egyik egy forgalmas piac állomása, a másik egy technológiai egyetemé. A szentpétervári főkonzul arról is tájékoztatta, hogy mindkét metróállomás fémdetektorral van felszerelve.



A legfrissebb orosz híradások szerint a robbanásoknak kilenc halálos áldozatuk van és többen megsebesültek.



Vlagyimir Putyin orosz elnök, aki Szentpéterváron Aljakszandr Lukasenka fehérorosz államfővel tárgyalt hétfőn, tévékamarák előtt azt mondta: egyelőre nem világos, hogy mi okozta a robbanásokat. Putyin közölte, hogy több lehetséges okot vizsgálnak, köztük terrorcselekmény elkövetését is. Az elnök részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak.



Az Interfax hírügynökség úgy értesült, hogy a robbanást házi készítésű pokolgép okozta. A Rosszija 24 hírtelevízió jelentése szerint pedig a hatóságok hétfőn, a robbanások előtt már többször kutattak gyanús tárgyak után és egy metrómegállót ki is üríttették.