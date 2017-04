Terror

Házi készítésű pokolgép robbanhatott a szentpétervári metróban

Fotó: AFP

A legújabb újabb orosz híradások szerint a tíz halálos áldozat mellett mintegy félszázan sebesültek meg abban a két robbanásban, amely hétfőn történt a szentpétervári metróban.

A hatóságok a Ploscsagy Voszsztanyija állomáson egy harmadik, fel nem robbant pokolgépet is találtak. Az Interfax hírügynökség értesülései szerint legalább az egyik robbantást házi készítésű, srapnellel töltött pokolgéppel követhették el.

A Rosszija 24 hírtelevízió jelentése szerint a hatóságok nap folyamán több alkalommal is kutattak gyanús tárgyak után a metróba, és az egyik megállót ki is üríttették. Időközben az összes szentpétervári metrómegállót lezárták.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint nem kizárt, hogy terrortámadás történt.