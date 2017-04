Biztosra mennek

Éjszakánként lezárják a svájci határátkelőket

Három kisebb határátkelőt zár le éjszakára a svájci Ticino kanton szombattól az Olaszországból átszivárgó bűnözők miatt. Az éjszakai határlezárás kísérleti jelleggel hat hónapig lesz érvényben - jelentette az olasz sajtó.



Szombat este 11 órakor lépett életbe a határzár a svájci-olasz határon levő Pedrinate, Novazzano-Marcetto és Ponte Cremenaga átkelőkön. Mindegyik az olasz oldalon található Como és Varese város térségében van. Ezentúl minden éjszaka lezárják az Olaszországgal közös három határátkelőt, amelyen se gyalogos, se jármű nem haladhat át hajnali öt óráig.



A határzárat biztonsági okokból vezették be Roberta Pantani, a kantonban tevékeny Ticinói Liga politikusának kezdeményezésére, aki szerint a kisebb határátkelőkön keresztül érkeznek Svájcba éjszakánként az olasz rablók. A térség többi határátkelője továbbra is éjjel-nappal nyitva tart.



A határzárat eredetileg 16 átkelőnél akarták bevezetni, de végül is háromnál lépett életbe kísérleti jelleggel a következő hat hónapra.



Az olasz oldal polgármesterei elfogadhatatlannak tartják a közös határ egyoldalú lezárását. A svájciak nem egyeztettek velünk - nyilatkozta Cristian Tolettini, az olasz Colverde polgármestere, aki szerint a svájciak lépése nem a bűnözőket sújtja, hanem a határforgalmat.



Nem ez az első alkalom, hogy a több mint 351 ezres Ticino kanton a határ túloldalán élő olaszokat igyekszik visszaszorítani. Tavaly szeptemberben Ticinóban népszavazást tartottak, amely kimondta, hogy a munkahelyekre elsőként a svájciakat kell felvenni - a szomszédos Olaszországból Svájcba ingázó munkavállalók helyett. A népszavazáson 45 százalékos volt a részvétel, és 58 százalék mondott nemet az olasz vendégmunkásokra.



Ticinóban több mint 62 ezer Olaszországból érkező ingázó dolgozik, akiknek majdnem fele Como térségéből lép át Svájcba.